У російську армію за місяць завербували ще 10 тисяч ув'язнених, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, з літа 2022 року ув'язнені були основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи "Вагнер" в Україні.

Однак, за даними британської розвідки, група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з Міноборони загострилася.

"Кампанія Міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-центру", більшість росіян вважають, що в найближчі три місяці може бути оголошена нова хвиля мобілізації . Від електронних повісток відчувають жах, гордість та шок.