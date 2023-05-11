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У російську армію за місяць завербували ще 10 тисяч ув'язнених, - британська розвідка

Фото: до російської армії надійшло ще 10 тисяч зеків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, з літа 2022 року ув'язнені були основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи "Вагнер" в Україні.

Однак, за даними британської розвідки, група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з Міноборони загострилася.

"Кампанія Міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення", - зазначають у Міноборони.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-центру", більшість росіян вважають, що в найближчі три місяці може бути оголошена нова хвиля мобілізації . Від електронних повісток відчувають жах, гордість та шок.

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Війна Росії проти України