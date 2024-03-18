Російської техніки стає менше. "Армія дронів" знищила майже 90 танків за два тижні

Українські воїни продовжують знищувати росіян і техніку за допомогою дронів. За останні два тижні окупанти позбулися щонайменше 88 танків.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram .

"Російської техніки стає менше. Результати роботи ударних підрозділів дронів за два тижні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що за цей час вдалося знищити 88 танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок і 133 гармати.

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"Дронів і технологій на фронті буде більше. Окупантів та їхньої техніки, відповідно, менше", - написав Федоров.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що на фронті протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог продовжує активні штурми в Донецькій області, зокрема на Новопавлівському напрямку.

Також стало відомо, що за минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.