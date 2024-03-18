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Российской техники становится меньше. "Армия дронов" уничтожила почти 90 танков за две недели

Украина, Понедельник 18 марта 2024 15:26
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Российской техники становится меньше. "Армия дронов" уничтожила почти 90 танков за две недели Архивное фото: "Армия дронов" уничтожила почти 90 танков за две недели (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины продолжают уничтожать россиян и технику с помощью дронов. За последние две недели оккупанты лишились по меньшей мере 88 танков.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений дронов за две недели", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.

Российской техники становится меньше. &quot;Армия дронов&quot; уничтожила почти 90 танков за две недели

Фото: Инфографика (t.me/zedigital)

"Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше", - написал Федоров.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.

Также стало известно, что за минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.

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