Российской техники становится меньше. "Армия дронов" уничтожила почти 90 танков за две недели
Украинские воины продолжают уничтожать россиян и технику с помощью дронов. За последние две недели оккупанты лишились по меньшей мере 88 танков.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Российской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений дронов за две недели", - говорится в заявлении.
Отмечается, что за это время удалось уничтожить 88 танков, 174 боевые бронированные машины, 180 грузовиков и 133 пушки.
Фото: Инфографика (t.me/zedigital)
"Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше", - написал Федоров.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Враг продолжает активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.
Также стало известно, что за минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.
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