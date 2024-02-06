У російської армії є певні складнощі: Гуменюк пояснила відсутність запусків "шахедів"

"Бачимо, що баражуючі снаряди типу Shahed-131/136 або інших модифікацій ворог минулими днями чи ночами не використовував. Зокрема, починаючи з вихідних. По зведеннях Повітряних сил бачимо, що їх не було й по інших напрямках. Очевидно, що є певні складнощі", - сказала вона.

Водночас, за її словами, спостерігається активність вантажних бортів за напрямком Тегеран-Москва. "Не виключено, що вони вишикують і нові майданчики пуску, і проводять злагодження підрозділів. Для того, щоб виконувати такі завдання як масовані дронові атаки теж необхідно і навчити персонал, і розподілити обов'язки, і провести загальну координацію дій", - сказала вона.

Як зазначила Гуменюк, росіяни обізнані, що місця їх запуску відомі Україні. "І уроки, які виносяться до прикладу з атаки на Бельбек, вони теж собі вивчають і роблять висновки", - додала вона.