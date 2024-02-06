У российской армии сложности: Гуменюк пояснила отсутствие запусков "шахедов"

"Видим, что баражирующие снаряды типа Shahed-131/136 или других модификаций враг в последние дни или по ночам не использовал. В частности, начиная с выходных. По сводкам Воздушных сил видим, что их не было и по другим направлениям. Очевидно, что есть определенные сложности" ", – сказала она.

В то же время, по ее словам, наблюдается активность грузовых бортов по направлению Тегеран-Москва. "Не исключено, что они ищут новые площадки запуска и проводят слаживание подразделений. Для того чтобы выполнять такие задачи, как массированные дроновые атаки, тоже необходимо и научить персонал, и распределить обязанности, и провести общую координацию действий", - сказала она.

Как отметила Гуменюк, россияне осведомлены, что места их запуска известны Украине. "И уроки, которые извлекаются в пример по атаке на Бельбек, они тоже изучают и делают выводы", - добавила она.

Смена тактики после ударов по "Бельбеку"

Напомним, 31 января был нанесен ракетный удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

Как заявила Наталья Гуменюк, после уничтожения по меньшей мере трех самолетов при ударе по аэродрому "Бельбек" 31 января россияне пытаются найти максимально безопасные для себя рубежи пуска.