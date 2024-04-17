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У російському Воронежі прогриміли вибухи

Росія, Середа 17 квітня 2024 22:41
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У російському Воронежі прогриміли вибухи Фото: у Воронежі погриміли вибухи (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

У російському Воронежі сьогодні, 17 квітня, прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві жителі заявили, що сьогодні надвечір у Воронежі пролунали звуки вибухів.

Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем нібито виявлено і знешкоджено український БПЛА.

"За попередніми даними, під час падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю. Зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб. Туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Проте зауважили, що наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.

Про те, які ще аеродроми використовує РФ у Криму у військових цілях, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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Воронеж Війна Росії проти України
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