У російському Воронежі прогриміли вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

"За попередніми даними, під час падіння безпілотника пошкоджено промислову будівлю. Зараз на місці події працюють співробітники оперативних служб. Туди ж виїхали представники уряду регіону та адміністрації міста", - сказав він.

Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив , що силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем нібито виявлено і знешкоджено український БПЛА.

Місцеві жителі заявили, що сьогодні надвечір у Воронежі пролунали звуки вибухів.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Проте зауважили, що наслідки та результати удару ще достеменно не відомі.

Про те, які ще аеродроми використовує РФ у Криму у військових цілях, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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