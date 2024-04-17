В российском Воронеже прогремели взрывы

В российском Воронеже сегодня, 17 апреля, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Местные жители заявили, что сегодня вечером в Воронеже раздались звуки взрывов.

Между тем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем якобы обнаружен и обезврежен украинский БПЛА.

"По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города", - сказал он.