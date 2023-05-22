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У російському Воронежі палає склад пластикових виробів

Фото: пожежа у російському Воронежі (t.me/vestivrnru)
Автор: Володимир Костирін

У Воронежі (РФ) сталася велика пожежа на складі пластикових виробів. Площа спалаху склала 250 квадратних метрів. На місці працюють пожежні розрахунки, а над складом у небо здіймається густий чорний стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та ГУ МНС у Воронезькому регіоні.

Склад, де сталася пожежа, розташована на вулиці Цимлянській. За даними російського Головного управління МНС, пожежу вдалося локалізувати о 22:30 за місцевим часом.

Наразі інформації про постраждалих немає, додали МНСники.

Оскільки будівля складу стоїть окремо, загрози розповсюдження вогню немає.

На місці події працювало 8 одиниць техніки та близько трьох десятків пожежників. Гасіння продовжується.

Також у мережі було опубліковано відео сьогоднішньої пожежі у Воронежі.

Відео: у Воронежі (РФ) увечері 22 травня сталася пожежа на складі пластикових виробів

Пожежі у Воронежі та Росії

Зазначимо, що навесні у РФ у різних областях почастішали випадки пожеж, а також вибухів. Щодо самого Воронежа, то у квітні тут пролунав вибух неподалік авіаційного заводу, а пізніше місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу біля річки Дон. До слова, на початку травня росіяни заявили, що нібито виявили невідомий безпілотник у Воронезькій області.

Сьогодні, 22 травня, у Москві спалахнув військкомат, і на місце відправили 15 машин МНС для гасіння. Перед цим у Підмосков'ї у квітні у селищі Нахабіне пролунав гучний вибух на складі із запчастинами, і після цього спалахнула масштабна пожежа.

8 травня в селі Новощербаки Новосибірської області РФ спалахнула пожежа, яка вщент знищила населений пункт. Місцеві жителі казали, що причина займання - лісова пожежа, що підійшла до села.

Додамо, що наприкінці квітня в РФ повністю згорів великий населений пункт Сосьва на Уралі, в якому проживало близько 7 тисяч осіб. Там пожежа знищила 108 будинків. Найближчі села теж сильно постраждали.

На початку травня у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі - це сталося в селищі Волна, який знаходиться неподалік "Кримського мосту".

Нагадаємо, що кількість диверсій у самій Росії різко зросла в травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них сталися лише за 13 днів останнього весняного місяця. При цьому, за даними ЦНС, самі окупанти планують низку диверсій - для цього на кордон з Україною з боку Курської області вже привезли елітних ГРУрівців.

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