У російському Воронежі було чути серію вибухів, у багатоповерхівці виникла пожежа

Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі у пабликах повідомляють, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Вибухи у Воронезькій області РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України у Воронезькій області та сусідніх регіонах РФ регулярно лунають вибухи.

Так, 2 січня в Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. Пізніше Міноборони Росії заявило, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Тоді у відомстві заявили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, Воронезька область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.