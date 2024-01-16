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У російському Воронежі було чути серію вибухів, у багатоповерхівці виникла пожежа

Фото: у російському Воронежі було чутно серію потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів сьогодні вночі, 16 січня, повідомляють про роботу невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shot.

Повідомляється, що вибухи чули жителі Південно-Західного району та Шилово. Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі у пабликах повідомляють, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі. Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Вибухи у Воронезькій області РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України у Воронезькій області та сусідніх регіонах РФ регулярно лунають вибухи.

Так, 2 січня в Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. Пізніше Міноборони Росії заявило, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Тоді у відомстві заявили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, Воронезька область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

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