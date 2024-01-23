У російському Владивостоці після вибухів спалахнули дві електропідстанції

У російському Владивостоці після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, знеструмлено сотні будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

За словами місцевих жителів, горять підстанції на вулиці Новожилова та Бухті Тихій. Причини поки що невідомі. У ряді будинків немає світла.

За інформацією місцевої енергокомпанії, на підстанції сталося відключення двох трансформаторів, зафіксовано спалах у закритому розподільчому пристрої.

Нагадаємо, на території Росії після початку війни проти України почастішали пожежі на різних об'єктах. У близьких до України регіонах це часто викликано ударами дронів.

Крім того, українські спецслужби проводять спецоперації у Сибіру. Наприкінці листопада було підірвано Байкало-Амурську магістраль у Бурятії.