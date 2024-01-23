В российском Владивостоке после взрывов загорелись две электроподстанции

В российском Владивостоке после взрывов произошел пожар на двух электроподстанциях, обесточены сотни домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

По словам местных жителей, горят подстанции на улице Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.

По информации местной энергокомпании на подстанции произошло отключение двух трансформаторов, зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

Напомним, на территории России после начала войны против Украины участились пожары на различных объектах. В близких к Украине регионах часто это вызвано ударами дронов.

Кроме того, украинские спецслужбы проводят спецоперации в Сибири. В конце ноября была подорвана Байкало-Амурская магистраль в Бурятии.