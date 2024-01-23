ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Владивостоке после взрывов загорелись две электроподстанции

Россия, Вторник 23 января 2024 15:00
UA EN RU
В российском Владивостоке после взрывов загорелись две электроподстанции Фото: В российском Владивостоке загорелись электроподстанции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В российском Владивостоке после взрывов произошел пожар на двух электроподстанциях, обесточены сотни домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По словам местных жителей, горят подстанции на улице Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.

По информации местной энергокомпании на подстанции произошло отключение двух трансформаторов, зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

Напомним, на территории России после начала войны против Украины участились пожары на различных объектах. В близких к Украине регионах часто это вызвано ударами дронов.

Кроме того, украинские спецслужбы проводят спецоперации в Сибири. В конце ноября была подорвана Байкало-Амурская магистраль в Бурятии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск