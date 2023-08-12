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У російському Уссурійську прорвало дамбу, місто йде під воду (відео)

Фото: російський Уссурійськ заптолює (t.me/EvgeniyKorzh)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Уссурійськ в Приморському краї РФ через сильні опади прорвало дамбу. Тепер місто йде під воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

У п'ятницю, 11 серпня, в Уссурійську випало 117 міліметрів опадів, за місячної норми 120-130 міліметрів. Після сильних дощів прорвало дамбу, яка захищала місто від паводка. Зазначається, що гребля не витримала напору води і впала.

У мережі показали кадри, як місто поступово йде під воду. Там залило вулиці, дороги, будинки та квартири, зносить мости. Жителі пересуваються на човнах, а машини буквально плавають вулицями. За попередніми даними, 11 сіл округу відрізані від світу.

За повідомленнями російської влада, за ніч з Уссурійська евакуювали 200 осіб.

Росіяни затопили південь України

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. Наразі встановити точну кількість жертв внаслідок терористичного акту неможливо через окупацію частини півдня України.

Раніше експерти наголошували, що після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо. Але уряд вже затвердив експериментальний проєкт з відбудови станції.

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