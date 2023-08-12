В российском Уссурийске прорвало дамбу, город уходит под воду (видео)

В пятницу, 11 августа, в Уссурийске выпало 117 миллиметров осадков, при месячной норме 120-130 миллиметров. После сильных дождей прорвало дамбу, защищавшую город от паводка. Отмечается, что плотина не выдержала напора воды и упала.

В сети показали кадры, как город постепенно уходит под воду. Там залило улицы, дороги, дома и квартиры, сносит мосты. Жители передвигаются на лодках, а машины буквально плавают по улицам. По предварительным данным, 11 сел округа отрезаны от мира.

По сообщениям российских властей, за ночь из Уссурийска эвакуировали 200 человек.

Россияне затопили юг Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. В настоящее время установить точное количество жертв в результате террористического акта невозможно из-за оккупации части юга Украины.

Ранее эксперты отмечали, что после террористического акта врагов отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно. Но правительство уже утвердило экспериментальный проект по восстановлению станции.

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