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У російському Таганрозі були чутні вибухи та автоматні черги

Фото: у російському Таганрозі були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Таганрозі Ростовської області РФ було чути вибухи та автоматні черги сьогодні пізно ввечері, 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За словами очевидців, у небі також було чути характерні звуки роботи моторів ударних безпілотників. Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у місті не повідомлялося.

 

Вибухи у російському Таганрозі

У Таганрозі з початку повномасштабного вторгнення РФ кілька разів було чути вибухи в районі місцевого аеродрому та авіаремонтного підприємства.

Так, 9 березня у місті було чути вибухи, внаслідок удару безпілотників було атаковано авіаційний завод імені Берієва. Зокрема, під час удару було пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За даними британської розвідки, ремонтний завод стратегічне значення для Росії, оскільки на ньому обслуговуються стратегічні бомбардувальники дальньої дії, транспортні літаки, а також проводяться випробування літаків ДРЛО та управління наступного покоління – А-100. Постійна присутність активної протиповітряної оборони навколо цього об'єкта свідчить про його важливість.

Крім того, вибухи у місті було чути 16 грудня минулого року, після них у небо піднялося одразу кілька військових гелікоптерів.

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