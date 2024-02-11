У російському СІЗО помер українець Демченко. Йому закидали "шпигунство"

За даними товариства "Меморіал", в картотеці російського суду з'явилася інформація про припинення справи у зв'язку зі смертю Демченка, якого росіяни утримували в СІЗО Ростовської області.

Водночас російські державні пропагандистські ЗМІ повідомили з посиланням на "джерела у правоохоронних органах", що Демченко нібито помер в тюремній лікарні від інсульту ще 31 грудня.

Віктор Демченко народився і проживав у місті Моспине біля Донецька, яке з 2014 року перебуває під окупацією РФ. Його російський режим звинуватив у "шпигунстві" та "участі в терористичній спільноті". Однак інших деталей справи у публічному просторі немає.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у російському полоні перебували десятки українців, переважно мешканці окупованих територій. Після повномасштабного вторгнення росіяни продовжили практику терору та викрадень українських громадян.

Як заявляв секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, російський режим порушує проти полонених цивільних українців фейкові кримінальні справи.

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