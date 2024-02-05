РФ відкриває фейкові кримінальні справи проти полонених цивільних українців, - Усов
Росія продовжує дискредитувати українців, яких незаконно утримує у полоні. РФ порушує проти них фейкові кримінальні справи.
Про це заявив секретар координаційного штабу Дмитро Усов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Він зауважив, що Росія традиційно діє всупереч Міжнародному гуманітарному праву та продовжує незаконно утримувати цивільних заручники. Окрім цього РФ порушує фейкові кримінальні справи з подальшим винесенням вироку суду.
"Пошук і повернення цивільних осіб ускладнюється тим, що РФ офіційно не підтверджує утримання на своїй або тимчасово окупованій території наших громадян", - сказано в повідомленні.
Усов зауважив, що Україна намагається використати всі можливі механізми для отримання інформації про місця перебування заручників та їх повернення з ворожої неволі.
Обмін полоненими
31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. Зокрема, додому повернулися:
- 95 воїнів ЗСУ;
- 56 нацгвардійців;
- 26 прикордонників;
- 29 воїнів Територіальної оборони;
- 1 представник Національної поліції.
За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.
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