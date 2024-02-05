РФ відкриває фейкові кримінальні справи проти полонених цивільних українців, - Усов

Росія продовжує дискредитувати українців, яких незаконно утримує у полоні. РФ порушує проти них фейкові кримінальні справи.

Про це заявив секретар координаційного штабу Дмитро Усов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Він зауважив, що Росія традиційно діє всупереч Міжнародному гуманітарному праву та продовжує незаконно утримувати цивільних заручники. Окрім цього РФ порушує фейкові кримінальні справи з подальшим винесенням вироку суду.

"Пошук і повернення цивільних осіб ускладнюється тим, що РФ офіційно не підтверджує утримання на своїй або тимчасово окупованій території наших громадян", - сказано в повідомленні.

Усов зауважив, що Україна намагається використати всі можливі механізми для отримання інформації про місця перебування заручників та їх повернення з ворожої неволі.

Обмін полоненими

31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. Зокрема, додому повернулися:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

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