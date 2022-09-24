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У російському селі біля Кемерово мобілізували всіх чоловіків, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у російському селі біля Кемерово мобілізували всіх чоловіків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У селі Тюменево (Кемеровська область РФ) було мобілізовано всю чоловічу частину населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного джерела у коментарі "Новая газета. Европа".

За його словами, всього у селі Тюменево було мобілізовано 59 чоловіків.

"Сьогодні ходили дворами та роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути у військкомат", - розповів співрозмовник видання.

Повістки мешканцям Тюменево (novayagazeta.eu)

При цьому він додав, що у сусідніх селах спостерігається схожа ситуація.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що мобілізувати нібито планують до 300 тисяч осіб.

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