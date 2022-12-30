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У російському Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер (відео)

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Санкт-Петербург, П'ятниця 30 грудня 2022 14:36
У російському Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер (відео) Фото: у російському Санкт-Петербурзі зайнявся нафтовий танкер (Anatoly Rudkov / marinetraffic)
Автор: Руслан Гаращенко

Біля російського Санкт-Петербурга у місті-порту Кронштадт спалахнув нафтовий танкер "Арктика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Повідомляється, що пожежа спалахнула на борту танкера, який пришвартований у Кронштадті. За інформацією російських ЗМІ, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.

Пожежі надано другий рівень складності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.

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Російська Федерація Санкт-Петербург Пожежа
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