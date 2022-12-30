У російському Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Повідомляється, що пожежа спалахнула на борту танкера, який пришвартований у Кронштадті. За інформацією російських ЗМІ, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.

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