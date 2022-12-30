В российском Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Сообщается, что пожар вспыхнул на борту танкера, который пришвартован в Кронштадте. По информации российских СМИ, горят две каюты площадью по 10 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали, что на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.