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У російському Санкт-Петербурзі пролунала повітряна тривога (відео)

Фото: у російському Санкт-Петербурзі пролунала повітряна тривога (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 8 листопада у російському Санкт-Петербурзі включили систему оповіщення. Сирену звучать по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Повідомляється, що сирена звучить у місті у зв'язку із перевіркою системи оповіщення.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах жителі скаржаться, що раніше під час тестування сирену звучало набагато тихіше.

Нагадаємо, раніше в Білгородській області сталася масштабна пожежа. Російська влада заявляє про "приліт".

Крім того, близько двох тижнів тому у російській Білгородській області знову пролунали вибухи.

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