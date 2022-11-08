У російському Санкт-Петербурзі пролунала повітряна тривога (відео)

Вранці 8 листопада у російському Санкт-Петербурзі включили систему оповіщення. Сирену звучать по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах жителі скаржаться, що раніше під час тестування сирену звучало набагато тихіше.

Повідомляється, що сирена звучить у місті у зв'язку із перевіркою системи оповіщення.

Нагадаємо, раніше в Білгородській області сталася масштабна пожежа. Російська влада заявляє про "приліт".

Крім того, близько двох тижнів тому у російській Білгородській області знову пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.