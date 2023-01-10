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В російському полоні знаходиться близько двох тисяч захисників "Азовсталі"

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 23:59
В російському полоні знаходиться близько двох тисяч захисників "Азовсталі" Фото: в російському полоні знаходяться близько 2000 захисників "Азовсталі" (скріншот із відео рос. ЗМІ)
Автор: Антон Малиновський

У російському полоні перебуває близько двох тисяч українських військових, які захищали "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Співзасновниця асоціації Галина Клемпоуз зазначила, що днями з полону повернулося вісім захисників Маріуполя - деякі з них це оборонці "Азовсталі"

"Ми не можемо публікувати точну їх кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути на них. Проте ми чекаємо на них вдома, готуємо деякі подарунки. Також в полоні продовжує знаходитись біля двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - зазначила Клемпоуз.

Нагадаємо, що 8 січня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 50 на 50. Про це першою заявила російська сторона.

Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про обмін полоненими.

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