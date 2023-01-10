В російському полоні знаходиться близько двох тисяч захисників "Азовсталі"

У російському полоні перебуває близько двох тисяч українських військових, які захищали "Азовсталь".

Співзасновниця асоціації Галина Клемпоуз зазначила, що днями з полону повернулося вісім захисників Маріуполя - деякі з них це оборонці "Азовсталі"

"Ми не можемо публікувати точну їх кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути на них. Проте ми чекаємо на них вдома, готуємо деякі подарунки. Також в полоні продовжує знаходитись біля двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - зазначила Клемпоуз.