В російському полоні знаходиться близько двох тисяч захисників "Азовсталі"
У російському полоні перебуває близько двох тисяч українських військових, які захищали "Азовсталь".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Асоціації родин захисників "Азовсталі".
Співзасновниця асоціації Галина Клемпоуз зазначила, що днями з полону повернулося вісім захисників Маріуполя - деякі з них це оборонці "Азовсталі"
"Ми не можемо публікувати точну їх кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути на них. Проте ми чекаємо на них вдома, готуємо деякі подарунки. Також в полоні продовжує знаходитись біля двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - зазначила Клемпоуз.
Нагадаємо, що 8 січня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 50 на 50. Про це першою заявила російська сторона.
Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про обмін полоненими.
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