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У російському Підмосков'ї чоловік захопив будинок Януковича

Ілюстративне фото: У російському Підмосков'ї чоловік захопив будинок Януковича (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У підмосковному селищі Шервуд чоловік у військовій формі захопив приватний будинок, у якому нібито проживає колишній президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

Біля будинку лунають звуки вибухів, а також триває перестрілка чоловіка з правоохоронцями.

На місце прибули працівники СК РФ.

Водночас Telegram-канал 112 повідомляє, що у приватному будинку раніше проживав колишній президент України Віктор Янукович.

Наразі невідомо, у які саме роки в цьому будинку він міг мешкати.

"Згідно з останніми даними, котедж належить москвичці Ларисі В", -
йдеться у публікації.

Атака на Кримський міст

Нещодавно на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок чого дорожнє полотно було пошкоджено. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - мостом ударили надводними дронами.

У РФ назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть відремонтувати його не раніше листопада.

З усіма деталями атаки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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