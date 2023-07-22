RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Подмосковье мужчина захватил дом Януковича

Иллюстративное фото: В российском Подмосковье мужчина захватил дом Януковича (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В подмосковном поселке Шервуд мужчина в военной форме захватил частный дом, в котором якобы проживает бывший президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Возле дома раздаются звуки взрывов, а также идет перестрелка мужчины с правоохранителями.

На место прибыли сотрудники СК РФ.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что в частном доме раньше проживал бывший президент Украины Виктор Янукович.

В настоящий момент неизвестно, в какие именно годы в этом доме он мог проживать.

"Согласно последним данным, коттедж принадлежит москвичке Ларисе В", -
говорится в публикации.

Дело Януковича

В начале этого года суд избрал меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

При этом ранее стало известно, что Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.

Помимо этого в декабре прошлого года ГБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Подписанные "Харьковские соглашения" позволили РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЯнуковичПодмосковьеВойна России против Украины