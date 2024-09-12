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Випускає танки та системи "Сонцепьок". В Омську сталася пожежа на заводі

Росія, Четвер 12 вересня 2024 12:15
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Випускає танки та системи "Сонцепьок". В Омську сталася пожежа на заводі Фото: пожежа на заводі "Омськтрансмаш" (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

12 вересня сталася пожежа на заводі "Омськтрансмаш". Він випускає танки і ТОС "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на підприємстві спалахнув дах одного з цехів.

"Горить бітум на даху, попередньо площа займання становить 50 квадратних метрів", - уточнив співрозмовник виданню ТОП24.

Наразі до місця загоряння вирушили 11 одиниць спецтехніки МНС, причому спецтранспорт продовжує з'їжджатися. За останніми даними на місці працюють 18 одиниць техніки та близько 60 рятувальників.

Зважаючи на кадри від очевидців, густий чорний дим від пожежі видно практично з усіх районів Омська.

При цьому на самому підприємстві вже встигли відзвітувати, що "на виробничому процесі цей інцидент не позначився, постраждалих немає".

Що відомо про завод

Підприємство "Омськтрансмаш" розташоване в Омську. Виготовляє техніку військового призначення, у тому числі танки та системи "Сонцепьок", дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки.

Через вторгнення Росії в Україну, завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.

Пожежі на заводах у Росії

Пожежі на заводах у Росії відбуваються не вперше. 5 вересня масштабна пожежа сталася на заводі в Тульській області. Там горіло понад тисяча кв. м.

А у квітні пожежа сталася на заводі "Енікмаш-В" у Воронежі. Там площа вогню становила 3 ​​тисячі кв.м.

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