UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Нижньовартовську обрушилася багатоповерхівка: є загиблі

Фото: у Росії обрушився багатоповерхівка (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

У російському Нижньовартовську обрушилися два поверхи житлової п'ятиповерхівки. Станом на вечір 4 грудня з будинку евакуйовано 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених. Але в результаті розбору завалів кількість загиблих внаслідок вибуху збільшилася до п'яти осіб.

За попередніми даними, причиною обвалення частини багатоквартирного будинку міг стати вибух газового балона або самогонного апарату. Сам будинок не газифікований. Зараз триває розбір завалів.

Раніше стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ. Міська рада повідомляє, що росіяни знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибух