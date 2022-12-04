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У російському Нижньовартовську обрушилася багатоповерхівка: є загиблі

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Москва, Неділя 04 грудня 2022 17:15
У російському Нижньовартовську обрушилася багатоповерхівка: є загиблі Фото: у Росії обрушився багатоповерхівка (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

У російському Нижньовартовську обрушилися два поверхи житлової п'ятиповерхівки. Станом на вечір 4 грудня з будинку евакуйовано 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених. Але в результаті розбору завалів кількість загиблих внаслідок вибуху збільшилася до п'яти осіб.

За попередніми даними, причиною обвалення частини багатоквартирного будинку міг стати вибух газового балона або самогонного апарату. Сам будинок не газифікований. Зараз триває розбір завалів.

Раніше стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ. Міська рада повідомляє, що росіяни знищили понад 11 тисяч приватних будинків.

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