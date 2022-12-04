У російському Нижньовартовську обрушилася багатоповерхівка: є загиблі

У російському Нижньовартовську обрушилися два поверхи житлової п'ятиповерхівки. Станом на вечір 4 грудня з будинку евакуйовано 18 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 10 поранених. Але в результаті розбору завалів кількість загиблих внаслідок вибуху збільшилася до п'яти осіб.

За попередніми даними, причиною обвалення частини багатоквартирного будинку міг стати вибух газового балона або самогонного апарату. Сам будинок не газифікований. Зараз триває розбір завалів.