В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка: есть погибшие

В российском Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. По состоянию на вечер 4 декабря из дома эвакуированы 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza .

Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых. Но в результате разбора завалов число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти человек.

По предварительным данным, причиной обрушения части многоквартирного дома мог стать взрыв газового баллона, или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.