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В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка: есть погибшие

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Москва, Воскресенье 04 декабря 2022 17:15
В российском Нижневартовске обрушилась многоэтажка: есть погибшие Фото: в России обрушилась многоэтажка (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В российском Нижневартовске обрушились два этажа жилой пятиэтажки. По состоянию на вечер 4 декабря из дома эвакуированы 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Изначально сообщалось об одном погибшем и 10 раненых. Но в результате разбора завалов число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти человек.

По предварительным данным, причиной обрушения части многоквартирного дома мог стать взрыв газового баллона, или самогонного аппарата. Сам дом не газифицирован. В настоящий момент идёт разбор завалов.

Ранее стало известно, сколько частных домов в Мариуполе полностью разрушила РФ. Городской совет сообщает, что россияне уничтожили более 11 тысяч частных домов.

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