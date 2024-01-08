У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою

За даними російських ЗМІ, вибух трапився неподалік

Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.

Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".

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