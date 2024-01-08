У російському Нижньому Тагілі стався вибух на залізниці поруч з нафтобазою

На залізничій колії неподалік російського міста Нижній Тагіл трапився вибух вдень понеділка 8 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.
За даними російських ЗМІ, вибух трапився неподалік
Нагадаємо, 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів. Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.
Крім того, росіяни заявляли, що 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.
Додамо також, що 3 січня зранку у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а місцевий губернатор заявив про "напружену ситуацію".
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