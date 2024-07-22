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У російському Морозовську дрон атакував військовий аеродром: що відомо про наслідки влучання

Росія , Понеділок 22 липня 2024 08:43
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У російському Морозовську дрон атакував військовий аеродром: що відомо про наслідки влучання Фото: Морозовськ Ростовської області атакували БпЛА (ілюстративне фото 24tv)
Автор: Ярослава Борзова

У ніч на 22 липня в Морозовську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві моніторингові групи.

Вночі у Ростовській області лунали сирени. Окупанти оголосили тривогу через загрозу БпЛА.

Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.

Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує проліт безпілотника, а згодом - можна побачити й сам дрон.

Пізніше у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі у мережі зазначали, що вони стались поблизу військового аеродрому.

Зокрема на одному із відео після "прильоту" видно, як підіймається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон потрапив у цистерну.

Як зазначив місцевий губернатор, над областю нібито знищили 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Натомість російська влада розповіла про "падіння уламків".

Атака БпЛА на РФ

Нагадаємо, також сьогодні вранці у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази.

Також в Ростовській області вже лунали вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово" напередодні, 20 липня. У регіоні сталися пожежі внаслідок атаки безпілотників. Також під удар потрапила й нафтобаза.

Тоді супутникові знімки показали, що пошкоджено об'єкти на щонайменше трьох локаціях аеродрому.

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