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У російському Магадані згорів склад з вантажівками

Фото: на сході РФ згорів склад з вантажівками (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

У місті-порті Магадан на північному сході Росії спалахнула масштабна пожежа на складі з вантажною технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Ноовсти".

За даними російських ЗМІ, вогонь охопив 600 квадратних метрів. За попередньою інформацією, на складі були вантажівки, які повністю згоріли.

"Як повідомили у МНС, вогнем охоплено близько 600 квадратних метрів території. Власник складу розповів, що там знаходилися вантажівки, які згоріли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у Москві біля дослідницького інституту сталася пожежа. РосЗМІ повідомляють, що горіла територія автосервісу.

Також ми писали, що в російському Ростові-на-Дону спалахнула виправна колонія.

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