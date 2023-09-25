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У російському Курську знову пролунали вибухи

Фото: у російському Курську пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (РФ) знову пролунали вибухи після інцидентів днем раніше. У місті, попередньо, була робота систем протиповітряної оборони через нібито атаку БПЛА. Внаслідок події є пошкодження будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта та Telegram-канал Baza.

Чергова гучна НП у Курську сталася близько пів на сьому ранку.

У мережі озвучують дані, що попередньо в результаті роботи ППО був збитий якийсь безпілотник.

Внаслідок цього уламки дрона пошкодили дах приватного будинку. На місце вирушили пожежники.

Реакція влади

Губернатор Курської області каже про атаку кількох дронів цього ранку.

За його словами, у центральному окрузі міста через наліт БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку. 

"Спрацювало ППО. Постраждалих немає", - заявив він.

Крім того, ще один безпілотник упав у Курському районі, в результаті чого були вибиті шибки у приватному будинку, додає російський чиновник.

Вибухи у Курську

Зазначимо, що перед цим, у неділю 24 вересня, у російському Курську також пролунав потужний вибух. Це сталося вранці. Як заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Пізніше російський чиновник поінформував про скасовування Дня міста в Курську, що зазвичай зазначають у цю дату.

Додамо також, що ще через деякий час стало відомо про повторний вибух - було влучання по нафтопереробному заводу біля місцевого аеродрому, про що повідомили джерела РБК-Україна у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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