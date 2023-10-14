В російському Курську пролунали вибухи: заявляють про атаку безпілотників

Повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотникам.

Пізніше він повідомив про нібито збиття 12 БпЛА, "запущених з боку України". В самому Курську та селі Зоріно зафіксовано падіння уламків, постраждалих буцімто немає.

Атаки на Курськ

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Як згодом розповіли РБК-Україна джерела, внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.

Крім того, джерело наголосило, що атаки на Курськ продовжуються.

Зокрема, за день до цього там також було неспокійно. Так, український безпілотник не тільки атакував будівлю ФСБ Росії у Курську в день міста, а ще під атаку потрапив нафтопереробний завод біля місцевого аеродрому.

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