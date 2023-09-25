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Вибухи в Курську. В ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС, - джерела

Курськ, Понеділок 25 вересня 2023 09:35
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Вибухи в Курську. В ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС, - джерела Фото: в ГУР розповіли про "приліт" у будівлю МВС (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Цього ранку в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Стало відомо, що внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

"Нова серія вибухів відбулась під ранок. Влучання у будівлю МВС", - йдеться в повідомленні.

Як зазначило джерело - це продовження атак у Курську, зокрема на будівлю ФСБ та НПЗ.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, що під ранок в російському місті Курськ повідомляли про вибухи нібито через наліт дронів.

Згодом місцева влада повідомила, що в Центральному окрузі міста через "атаку українських БПЛА" нібито є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі.

Також вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Традиційно, росіяни звітують, що "ППО спрацювала", а "постраждалих немає".

Місцевий губернатор стверджує, що один БПЛА впав у Курському районі. Там були вибиті шибки в приватному будинку.

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