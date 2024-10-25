У російському Коркіно сталися масові "ромські погроми", десятки затриманих

У російському місті Коркіно, яке розташоване за 35 км від Челябінська, відбулися масові заворушення, що призвели до затримання десятків людей. Погроми почалися після вбивства місцевої жительки, яка працювала в таксі, тіло якої з численними ножовими пораненнями знайшли в її автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Ввечері 24 жовтня кілька сотень жителів Коркіно зібралися біля будинку, що належить представникам ромської діаспори. Люди оголосили винними у вбивстві двох приїжджих осіб ромської національності.

За даними місцевих Telegram-каналів та очевидців, розлючений натовп почав закидувати будинок камінням і пляшками із займистою сумішшю, а також підпалювати прилеглі автомобілі. На місце події прибули спецпідрозділи силовиків, які оточили будинок і відтіснили натовп від об'єкта.

Після цього розрізнені групи протестувальників розійшлися містом, підпалюючи ще два будинки та кілька машин, що належали представникам ромської громади. Влада негайно відреагувала на інцидент: губернатор Челябінської області Олексій Текслер направив до Коркіно двох своїх заступників і додаткові сили Росгвардії.

Місцеве видання 74.ru повідомляє, що через ескалацію ситуації представники ромської діаспори масово залишали місто, виїжджаючи до сусіднього Єманжелінська.

ЗМІ також інформують про затримання одного з підозрюваних у вбивстві - 17-річного підлітка. Однак регіональне управління Слідчого комітету РФ заявило, що його причетність до злочину поки що не підтверджена. Пізніше стало відомо про затримання ще одного підозрюваного, що також спровокувало зростання напруги серед жителів міста.

Зараз у Коркіно встановлено посилений контроль: будинки ромської діаспори оточили силовики, до міста стягнуто додаткові сили Росгвардії та МВС. Активність протестувальників почала спадати, але ситуація залишається напруженою.

За даними лікарів, у лікарню потрапили двоє постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Загалом у Коркіно було затримано близько 40 осіб - серед них як незадоволені місцеві мешканці, так і представники ромської громади.