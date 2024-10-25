В российском Коркино произошли массовые "ромские погромы", десятки задержанных

В российском городе Коркино, который расположен в 35 км от Челябинска, произошли массовые беспорядки, приведшие к задержанию десятков людей. Погромы начались после убийства местной жительницы, работавшей в такси, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями нашли в ее автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Вечером 24 октября несколько сотен жителей Коркино собрались возле дома, принадлежащего представителям ромской диаспоры. Люди объявили виновными в убийстве двух приезжих лиц ромской национальности.

По данным местных Telegram-каналов и очевидцев, разъяренная толпа начала забрасывать дом камнями и бутылками с горючей смесью, а также поджигать близлежащие автомобили. На место происшествия прибыли спецподразделения силовиков, которые оцепили здание и оттеснили толпу от объекта.

После этого разрозненные группы протестующих разошлись по городу, поджигая еще два дома и несколько машин, принадлежавших представителям ромской общины. Власти немедленно отреагировали на инцидент: губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в Коркино двух своих заместителей и дополнительные силы Росгвардии.

Местное издание 74.ru сообщает, что из-за эскалации ситуации представители ромской диаспоры массово покидали город, выезжая в соседний Еманжелинск.

СМИ также информируют о задержании одного из подозреваемых в убийстве - 17-летнего подростка. Однако региональное управление Следственного комитета РФ заявило, что его причастность к преступлению пока не подтверждена. Позже стало известно о задержании еще одного подозреваемого, что также спровоцировало рост напряжения среди жителей города.

Сейчас в Коркино установлен усиленный контроль: дома ромской диаспоры окружили силовики, в город стянуты дополнительные силы Росгвардии и МВД. Активность протестующих начала спадать, но ситуация остается напряженной.

По данным врачей, в больницу попали двое пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Всего в Коркино было задержано около 40 человек - среди них как недовольные местные жители, так и представители ромской общины.