UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Челябінську сталася масштабна пожежа, знадобився навіть потяг (фото, відео)

Фото: у Челябінську РФ сталася масштабна пожежа на лісоторговій базі 29 травня (МНС РФ)
Автор: Наталія Гурковська

У російському Челябінську зайнявся склад з дошками та брусом. Пожежа масштабна і розтягнулася на 2600 кв. м, до гасіння вогню довелося навіть залучати пожежний потяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ.

У відомстві уточнили, що пожежа сталася на вулиці Єнісейська. Вогонь міг перекинутися на дві складські будівлі. Рятувальники запевняють, що нібито постраждалих через НП немає.

Пожежа була настільки масштабною, що їй привласнили другий ранг - на місці пожежі навіть організували штаб та залучали пожежний потяг та близько 10 автоцистерн.

Місцеві ЗМІ із посиланням на слова електрика підприємства пишуть про можливе замикання. Також серед причин не виключається необережне поводження з вогнем.

Спочатку була загроза переходу вогню на деревообробний цех і склад по сусідству з піротехнікою, але рятувальники, нібито запобігли цьому.

Пожежі в Росії

Останнім часом пожежі в Росії на різноманітних підприємствах трапляються досить часто, причому Москва - не виняток. Наприклад, у ніч на 12 травня у російській столиці сталася пожежа на території машинобудівного заводу. Він займається виробництвом двигунів для літаків МіГ, постраждали троє людей.

А внаслідок пожежі на складах з порохом у селищі Первомайській Свердловській області на Уралі вогнем було знищено два склади. Полум'я не дісталося ще трьох складів, у яких зберігали тротил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа