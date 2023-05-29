У російському Челябінську сталася масштабна пожежа, знадобився навіть потяг (фото, відео)

У відомстві уточнили, що пожежа сталася на вулиці Єнісейська. Вогонь міг перекинутися на дві складські будівлі. Рятувальники запевняють, що нібито постраждалих через НП немає.

Пожежа була настільки масштабною, що їй привласнили другий ранг - на місці пожежі навіть організували штаб та залучали пожежний потяг та близько 10 автоцистерн.

Місцеві ЗМІ із посиланням на слова електрика підприємства пишуть про можливе замикання. Також серед причин не виключається необережне поводження з вогнем.

Спочатку була загроза переходу вогню на деревообробний цех і склад по сусідству з піротехнікою, але рятувальники, нібито запобігли цьому.

Пожежі в Росії

Останнім часом пожежі в Росії на різноманітних підприємствах трапляються досить часто, причому Москва - не виняток. Наприклад, у ніч на 12 травня у російській столиці сталася пожежа на території машинобудівного заводу. Він займається виробництвом двигунів для літаків МіГ, постраждали троє людей.

А внаслідок пожежі на складах з порохом у селищі Первомайській Свердловській області на Уралі вогнем було знищено два склади. Полум'я не дісталося ще трьох складів, у яких зберігали тротил.