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В российском Челябинске произошел масштабный пожар, понадобился даже поезд (фото, видео)

Фото: в Челябинске РФ случился масштабный пожар на лесоторговой базе 29 мая (МЧС РФ)
Автор: Наталия Гурковская

В российском Челябинске загорелся склад с досками и брусом. Пожар масштабный и растянулся на 2600 кв. м, к тушению огня пришлось даже привлекать пожарный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что пожар случился на улице Енисейская. Огонь мог перекинуться на два складских здания. Спасатели уверяют, что якобы пострадавших из-за ЧП нет.

Пожар был настолько масштабным, что ему присвоили второй ранг - на месте пожара даже организовали штаб и привлекали пожарный поезд и около 10 автоцистерн.

Местные СМИ со ссылкой на слова электрика предприятия пишут о возможном замыкании. Также среди причин не исключается неосторожное обращение с огнем.

Изначально была угроза перехода огня на деревообрабатывающий цех и расположенный по соседству склад с пиротехникой, но спасатели, якобы предотвратили это.

Пожары в России

В последнее время пожары в России на различного рода предприятиях случаются довольно часто, причем Москва - не исключение. Например, в ночь на 12 мая в российской столице произошел пожар на территории машиностроительного завода. Он занимается производством двигателей для самолетов МиГ, пострадали три человека.

А в результате пожара на складах с порохом в поселке Первомайский Свердловской области на Урале огнем были уничтожены два склада. Пламя не добралось до еще трех складов, в которых хранили тротил.

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