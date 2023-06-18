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У російському Брянську потужна пожежа: горить військовий госпіталь

Фото ілюстративне: у російському Брянську потужна пожежа (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Брянську у неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить військовий госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пожежа спалахнула у Володарському районі Брянська. Російські ЗМІ пишуть, що горить госпіталь для ветеранів, який ще будується.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа досить масштабна. Чорний дим помітно у кількох районах міста.

Російські пожежники пізніше заявили, що вогонь локалізували.

Пожежі в Росії

Варто зазначити, що останнім часом у Росії почастішали пожежі. Вони спалахують як у прикордонних, так і дуже віддалених регіонах РФ.

Зокрема, в ніч на 3 травня у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза. Пожежа сталася у селищі Волна, яке знаходиться неподалік Кримського мосту.

Також нещодавно, 11 червня, у Ростові горів машинобудівний завод "Ростсельмаш". Це один з найбільших заводів у Росії з виробництва сільськогосподарської техніки.

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Російська ФедераціяБрянская областьПожежа