У російському Бєлгороді стався блекаут

Як зазначили прес-службі, за офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт". За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції.

Крім того, 1 липня у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.

За даними російських ЗМІ, відключення торкнулися Воронезької області. Світла немає в чотирьох районах: Ліскінському, Острогозькому, Кантемирівському та Кам'янському.