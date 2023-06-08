У російському Бєлгороді чули вибухи, влада каже про роботу ППО

У Бєлгороді (РФ) пролунали звуки вибухів уранці в четвер, 8 червня. Місцева влада пояснює їх роботою протиповітряної оборони. Попередньо, у районі зафіксовано обрив ЛЕП
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram та місцеві пабліки.
Вибухи у Бєлгороді, за даними російських соцмереж, лунали вночі, а також вранці.
За словами губернатора регіону, над містом спрацювала система ППО ЗС РФ "за двома повітряними цілями".
"Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", – написав чиновник.
У пабліках виклали відео, на яких у небі видно хмари диму, а також на роликах чути вибухи.
Крім того, в мережах пишуть про обрив ЛЕП під Бєлгородом, а також про вибите скло у вікнах у деяких будинках.
У цьому російському регіоні вже кілька тижнів часто лунають вибухи і відбуваються обстріли. Наприкінці травня російські повстанці - підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" - оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Бійці "РДК" та "ЛСР" також заявили, що мають намір звільнити РФ від путінського режиму.
Наразі повстанці контролюють населений пункт Нова Таволжанка, і мають намір продовжувати рух далі.
"РДК" та "ЛСР" 4 червня увійшли до передмістя Шебекіно і взяли в полон кілька військових регулярної армії, після чого покликали на переговори губернатора Гладкова, проте чиновник відповів відмовою.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що війська РФ планують "заманити" бійців "РДК" і "ЛСР" у Шебекіно, після чого знищити місто обстрілами.
Додамо також, що в українській розвідці заявили про готовність нашою країною розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.
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