UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російському Бєлгороді чули вибухи, влада каже про роботу ППО

Фото: у Бєлгородській області РФ повідомляють про вибухи та роботу ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгороді (РФ) пролунали звуки вибухів уранці в четвер, 8 червня. Місцева влада пояснює їх роботою протиповітряної оборони. Попередньо, у районі зафіксовано обрив ЛЕП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова у Telegram та місцеві пабліки.

Вибухи у Бєлгороді, за даними російських соцмереж, лунали вночі, а також вранці.

За словами губернатора регіону, над містом спрацювала система ППО ЗС РФ "за двома повітряними цілями".

"Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", – написав чиновник.

У пабліках виклали відео, на яких у небі видно хмари диму, а також на роликах чути вибухи.

Крім того, в мережах пишуть про обрив ЛЕП під Бєлгородом, а також про вибите скло у вікнах у деяких будинках.

Ситуація у Бєлгородській області

У цьому російському регіоні вже кілька тижнів часто лунають вибухи і відбуваються обстріли. Наприкінці травня російські повстанці - підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" - оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Бійці "РДК" та "ЛСР" також заявили, що мають намір звільнити РФ від путінського режиму.

Наразі повстанці контролюють населений пункт Нова Таволжанка, і мають намір продовжувати рух далі.

"РДК" та "ЛСР" 4 червня увійшли до передмістя Шебекіно і взяли в полон кілька військових регулярної армії, після чого покликали на переговори губернатора Гладкова, проте чиновник відповів відмовою.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що війська РФ планують "заманити" бійців "РДК" і "ЛСР" у Шебекіно, після чого знищити місто обстрілами.

Додамо також, що в українській розвідці заявили про готовність нашою країною розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціявибухиБілгородська областьПВО