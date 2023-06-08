RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Белгороде слышали взрывы, власти говорят о работе ПВО

Фото: в Белгородской области РФ сообщают о взрывах и работе ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде (РФ) прозвучали звуки взрывов утром в среду, 8 июня. Местные власти объясняют их работой противовоздушной обороны. Предварительно, в районе зафиксирован обрыв ЛЭП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные паблики.

Взрывы в Белгороде, по данным российских соцсетей, звучали в ночное время, а также утром.

По словам губернатора региона, над городом сработала система ПВО ВС РФ "по 2 воздушным целям".

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал чиновник.

В пабликах выложили видео, на которых в небе видны облака дыма, а также на роликах слышны взрывы.

Кроме того, в сетях пишут про обрыв ЛЭП под Белгородом, а также о выбитых стеклах в окнах в некоторых домах.

Ситуация в Белгородской области

В этом российском регионе уже несколько недель часто звучат взрывы, и происходят обстрелы. В конце мая российские повстанцы - подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" - объявили о начале операции в Белгородской области. Бойцы "РДК" и "ЛСР" также заявили, что намерены освободить РФ от путинского режима.

В настоящее время повстанцы контролируют населенный пункт Новая Таволжанка, и намерены продолжать движение дальше.

"РДК" и "ЛСР" 4 июня вошли в пригород Шебекино и взяли в плен несколько военных регулярной армии, после чего позвали на переговоры губернатора Гладкова, однако чиновник ответил отказом.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что войска РФ планируют "заманить" бойцов "РДК" и "ЛСР" в Шебекино, после чего уничтожить город обстрелами.

Добавим также, что в украинской разведке заявили о готовности нашей страной рассмотреть обращение граждан об эвакуации из Белгородской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациявибухиБелгородская областьПВО