В российском Белгороде слышали взрывы, власти говорят о работе ПВО

Взрывы в Белгороде, по данным российских соцсетей, звучали в ночное время, а также утром.

По словам губернатора региона, над городом сработала система ПВО ВС РФ "по 2 воздушным целям".

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал чиновник.

В пабликах выложили видео, на которых в небе видны облака дыма, а также на роликах слышны взрывы.

Кроме того, в сетях пишут про обрыв ЛЭП под Белгородом, а также о выбитых стеклах в окнах в некоторых домах.

Ситуация в Белгородской области

В этом российском регионе уже несколько недель часто звучат взрывы, и происходят обстрелы. В конце мая российские повстанцы - подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" - объявили о начале операции в Белгородской области. Бойцы "РДК" и "ЛСР" также заявили, что намерены освободить РФ от путинского режима.

В настоящее время повстанцы контролируют населенный пункт Новая Таволжанка, и намерены продолжать движение дальше.

"РДК" и "ЛСР" 4 июня вошли в пригород Шебекино и взяли в плен несколько военных регулярной армии, после чего позвали на переговоры губернатора Гладкова, однако чиновник ответил отказом.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что войска РФ планируют "заманить" бойцов "РДК" и "ЛСР" в Шебекино, после чего уничтожить город обстрелами.

Добавим также, что в украинской разведке заявили о готовности нашей страной рассмотреть обращение граждан об эвакуации из Белгородской области.