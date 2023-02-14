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У російському Байконурі мешканців підкуповують на війну за 3,5 тисячі доларів

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Вівторок 14 лютого 2023 09:55
У російському Байконурі мешканців підкуповують на війну за 3,5 тисячі доларів Фото: у російському Байконурі мешканців підкуповують на війну за 3,5 тисячі доларів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Байконурі, який разом із однойменним космодромом росіяни орендують у Казахстану, влада обіцяє місцевим жителям 3,5 тисячі доларів за участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу місцевої адміністрації.

Особам, які вирішили "добровільно" взяти участь у війні проти України, обіцяють зарахувати на рахунок у російському банку одноразову виплату у розмірі 3,5 тисяч доларів (260 тисяч рублів).

Нагадаємо, раніше в ГУР зазначали, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше виснажить її. Оскільки країна-агресор зіткнеться з тими проблемами, які вона мала і під час попередніх хвиль.

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації в РФ спробують призвати 500 тисяч росіян.

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