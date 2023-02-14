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В российском Байконуре жителей подкупают на войну за 3,5 тысяч долларов

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Вторник 14 февраля 2023 09:55
В российском Байконуре жителей подкупают на войну за 3,5 тысяч долларов Фото: в российском Байконуре жителей подкупают на войну за 3,5 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Байконуре, который вместе с одноименным космодромом россияне арендуют у Казахстана, власти обещают местным жителям 3,5 тысяч долларов за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "постановление" местной администрации.

Лицам, которые решили "добровольно" принять участие в войне против Украины обещают зачислить на счет в российском банке единовременную выплату в размере 3,5 тысяч долларов (260 тысяч рублей).

Напомним, ранее в ГУР отмечали, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше истощит ее. Поскольку страна-агрессор столкнется с теми проблемами, которые у нее были и во время предыдущих волн.

Согласно данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации в РФ попытаются призвать 500 тысяч россиян.

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