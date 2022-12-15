У російському Ангарську сталися вибух і пожежа на нафтокомбінаті, є загиблі

Пожежа сталася на встановленні Г-64 на території нафтопереробного заводу АНХК. До гасіння пожежі було залучено понад 100 співробітників МНС та 25 одиниць техніки. Відкрите горіння, як заявляють МНСники, вже ліквідовано.

Влада Іркутської області повідомляє про двох загиблих і двох постраждалих робітників комбінату. При цьому РосЗМІ пишуть, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

Площа пожежі на НПЗ склала 2,5 тисячі квадратних метрів.

За попередньою інформацією, причиною вибуху на НПЗ стала загазованість систем технологічної установки. Наразі прокуратура, Слідком та спецкомісія розбираються у НП.

За словами робітників ТЕЦ-9, вони відчували вибухову хвилю, в будівлі біля палаючої нафтоустановки відлетіли стелі, вибило вікна, передає Telegram-канал Mash.

У мережі опублікували відео моменту вибуху на Ангарському нафтокомбінаті.