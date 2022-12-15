В российском Ангарске произошли взрыв и пожар на нефтекомбинате, есть погибшие

Пожар произошел на установке Г-64 на территории нефтеперерабатывающего завода АНХК. К тушению пожара были привлечены более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Открытое горение, как заявляют МЧСники, уже ликвидировано.

Власти Иркутской области сообщают о двух погибших и двух пострадавших рабочих комбината. При этом росСМИ пишут, что число пострадавших выросло до пяти.

Площадь пожара на НПЗ составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По предварительно информации, причиной взрыва на НПЗ стала загазованность систем технологической установки. В настоящее время прокуратура, Следком и спецкомиссия разбираются в ЧП.

По словам рабочих ТЭЦ-9, они чувствовали взрывную волну, в здании возле горящей нефтеустановки отлетели потолки, выбило окна, передает Telegram-канал Mash.

В сети опубликовали видео момента взрыва на Ангарском нефтекомбинате.