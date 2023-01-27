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У російському аеропорту розбився вертоліт Мі-8, - ЗМІ

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Росія, П'ятниця 27 січня 2023 13:22
У російському аеропорту розбився вертоліт Мі-8, - ЗМІ Фото: у російському аеропорту розбився гелікоптер (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському аеропорту Внуково сьогодні, 27 січня, зазнав аварії вертоліт Мі-8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що вертоліт, що належить спеціальному льотному загону "Росія", під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на екстрені служби повідомляє, що внаслідок катастрофи є постраждалі. Гелікоптер зараз буксують на стоянку.

Зазначається, що СЛЗ "Росія" забезпечує авіаперевезення президента, прем'єр-міністра РФ, спікерів Держдуми та Ради Федерації, голів Конституційного та Верховного судів, генпрокурора та голови слідчого комітету Росії, керівника адміністрації Кремля та міністра закордонних справ РФ.

Mash публікує перші кадри вертольота, що аварійно сів. На фото видно зруйнований хвостовий гвинт. За інформацією видання, літак розрахований на 22 пасажири.

У російському аеропорту розбився вертоліт Мі-8, - ЗМІ

Нагадаємо, 19 грудня в Росії згорів при посадці гелікоптер Мі-8Т.

Раніше у Тверській області розбився легкий багатоцільовий вертоліт Robinson-66 із двома чоловіками на борту. Вони обидва загинули.

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