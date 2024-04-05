На російському аеродромі Морозовську могло знаходитись близько 30 літаків (фото)

Удар безпілотників по аеродромі в Морозовську

Нагадаємо, сьогодні вранці у Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

Зокрема повідомлялось, що безпілотники поцілили по аеродрому у місті Морозовську Ростовської області.Там пролунала серія вибухів.

Пізніше виявилось, що атаку на аеродром Морозовськ у Росії здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.