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На російському аеродромі Морозовську могло знаходитись близько 30 літаків (фото)

Фото: атака на аеродром Морозовськ в РФ 5 квітня (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Вночі 5 квітня СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Там могли перебувати до 30 російських військових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим реалії".

"Такого висновку дійшов OSINT-дослідник MT_Anderson. Він опублікував супутникові знімки аеродрому", йдеться в повідомленні.

За словами дослідника, на аеродромі могли перебувати близько 26 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також чотири винищувачі Су-30.

 Фото: супутникові знімки аеродрому в Морозовську (t.me/c)

Удар безпілотників по аеродромі в Морозовську

Нагадаємо, сьогодні вранці у Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

Зокрема повідомлялось, що безпілотники поцілили по аеродрому у місті Морозовську Ростовської області.Там пролунала серія вибухів.

Пізніше виявилось, що атаку на аеродром Морозовськ у Росії здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

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Війна Росії проти УкраїниАтака дронів