На российском аэродроме Морозовска могло находиться около 30 самолетов (фото)

Удар беспилотников по аэродрому в Морозовске

Напомним, сегодня утром в России пожаловались на массированный налет беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне.

В частности, сообщалось, что беспилотники попали по аэродрому в городе Морозовске Ростовской области. Там прозвучала серия взрывов.

Позже оказалось, что атаку на аэродром Морозовск в России совершила СБУ вместе с военными и Силами обороны. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.