ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На російському аеродромі Морозовську могло знаходитись близько 30 літаків (фото)

Росія , П'ятниця 05 квітня 2024 11:41
UA EN RU
На російському аеродромі Морозовську могло знаходитись близько 30 літаків (фото) Фото: атака на аеродром Морозовськ в РФ 5 квітня (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Вночі 5 квітня СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Там могли перебувати до 30 російських військових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим реалії".

"Такого висновку дійшов OSINT-дослідник MT_Anderson. Він опублікував супутникові знімки аеродрому", йдеться в повідомленні.

За словами дослідника, на аеродромі могли перебувати близько 26 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також чотири винищувачі Су-30.

Фото: супутникові знімки аеродрому в Морозовську (t.me/c)

Удар безпілотників по аеродромі в Морозовську

Нагадаємо, сьогодні вранці у Росії пожалілися на масований наліт безпілотників. Ворог нарахував понад півсотні дронів та традиційно звинуватив Україну. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються аеродроми, які ворог використовує у війні.

Зокрема повідомлялось, що безпілотники поцілили по аеродрому у місті Морозовську Ростовської області.Там пролунала серія вибухів.

Пізніше виявилось, що атаку на аеродром Морозовськ у Росії здійснила СБУ разом з військовими та Силами оборони. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
Морозовськ, Єйськ та Енгельс. У Росії масово вибухало в трьох містах з аеродромами
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС