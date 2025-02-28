Російського журналіста вивели з брифінгу Зеленського і Трампа, - ЗМІ

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.

Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До того ж сьогодні планується підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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