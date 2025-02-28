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Російського журналіста вивели з брифінгу Зеленського і Трампа, - ЗМІ

Фото: американський президент Дональд Трамп з українським лідером Володимиром Зеленським (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, відбулась зустріч американського президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак з брифінгу виставили кореспондента російського агентства ТАСС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста The Independent Ендрю Файнберга.

Журналіст The Independent розповів, що кореспондента російського агентства ТАСС виставили з Овального кабінету під час зустрічі лідерів США та України.  

Відомо, що репортер не був у затвердженому списку медіа, але якимось чином потрапив на брифінг. Після того, як пресслужба Білого дому дізналася про його присутність, його негайно вивели.

"ТАСС не було в затвердженому списку ЗМІ для сьогоднішнього пулу. Як тільки співробітникам прес-служби стало відомо, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели", - розповів Файнберг.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.

Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

До того ж сьогодні планується підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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